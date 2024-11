Ilpiacenza.it - Tegola pericolante in via Sant’Antonino, sul posto i vigili del fuoco. Strada chiusa

Leggi su Ilpiacenza.it

in via, suldel.A motivare l’intervento, in corso nel primo pomeriggio di oggi, sarebbe la sistemazione di un coppo della copertura del palazzo delle Poste, che affaccia sullaal transito per consentire le operazioni del 115.