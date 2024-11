Cesenatoday.it - Teatro in cammino al Bonci alla scoperta dei luoghi segreti: spettatori guidati da un’attrice

Leggi su Cesenatoday.it

Una performance immersiva e sorprendente per esplorare l’edificio teatrale, dagli spazi aperti al pubblico a quelli dietro le quinte in cui si muovono gli artisti e il personale di palcoscenico:è un progetto site-specific itinerante, ideato dal duo italo-australiano Cuocolo/Bosetti per.