Lanazione.it - Tamponamento a catena sul raccordo, traffico nel caos

Leggi su Lanazione.it

Terni, 13 novembre 2024 – Incidente stradale sulTerni-Orte. È successo poco dopo le 17. Si è trattato di untra tre auto sulappena dopo l’uscita di Amelia in direzione Orte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Non ci dovrebbero essere feriti gravi. Pesanti ripercussioni sul, con lunghe code etemporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.