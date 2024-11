Lopinionista.it - Tajani: “Meno tasse per famiglie con la riapertura del concordato”

ROMA – “Come richiesto da Forza Italia il governo ha deciso di riaprire i termini per ilpreventivo. Utilizzeremo le ulteriori risorse che entreranno per sostenere il ceto medio, abbassare l’Irpef e far pagarealleitaliane”.E’ quanto scrive sul suo account ufficiale Twitter-X il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto).L'articolo: “percon ladel” L'Opinionista.