Vicenzatoday.it - Superenalotto, la fortuna bacia il Veneto: due “5” da oltre 29mila euro tra Venezia e Vicenza

Leggi su Vicenzatoday.it

Nell’ultimo concorso di martedì 12 novembre la dea bendata hato ilcon due punti “5” da 29.115,19l’uno. Come scrive Agipronews, un premio è stato centrato a Portogruaro, in provincia di, mentre l’altro a Montecchio Maggiore, in provincia di, al Bar Moderno di.