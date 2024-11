Davidemaggio.it - Stucky: anticipazioni quarta puntata di mercoledì 20 novembre 2024

Leggi su Davidemaggio.it

Sei puntate per altrettante serate porteranno sul piccolo schermo, personaggio nato dalla penna di Fulvio Ervas. E sei saranno le indagini che l’ispettore porterà avanti a Treviso, muovendosi tra delitti e segreti riuscendo ogni volta a carpirli con il suo intuito sensibilissimo. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.di20Una questione di diamantiS1 E4 Un’altra vita: In un magazzino abbandonato vengono trovati i corpi di due giovani tossicodipendenti. La presenza di un sacchetto di diamanti li ricollega ad una rapina avvenuta alcuni giorni prima presso la gioielleria Ballarin di Treviso. I due sembrano essersi sparati a vicenda, manon è convinto di questa facile soluzione e inizia ad indagare partendo proprio dalla rinomata gioielleria, portando a galla rancori e contrasti mai sopiti.