Stefania Gangemi è la nuova dirigente della Polizia stradale

Ha preso servizio lo scorso 2 novembre come nuovosezionedi Udine,, dopo che il commissario capo Andrea Nutta è andato in pensione. Siciliana di 35 anni, nata a Messina il 19 dicembre 1988. Laureata in giurisprudenza all'università di Messina.