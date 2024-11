Ilfoglio.it - Statuto e cavilli: come Grillo può fermare la “rivoluzione” di Conte

Leggi su Ilfoglio.it

Se l’operazione andasse a buon fine Giuseppepotrebbe inserirla nel curriculum vitae. Non in quello da capo politico, ma in quello da avvocato. Liberare il M5s dal suo fondatore, Bepp.nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti