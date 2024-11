Anconatoday.it - StartAn: al via la tre giorni di imprenditoria giovanile con i big nazionali

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Entra nel vivo questo pomeriggio, la fiera delle startup, organizzata dal Comune di Ancona con il sostegno di ANCI, in programma fino a venerdì 15 novembre: una trededicata al mondo delle imprese, rivolta in particolar modo al target under 35, con l’obiettivo di unire la.