Udinetoday.it - Staffetta Telethon da record: oltre 780 squadre iscritte

Leggi su Udinetoday.it

Nuovodi partecipazioni per la 26esima edizione diche, il 30 novembre e l'1 dicembre, torna a Udine. A pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni sono già state superate le 780al via dalle 15 disabato 30. Disponibile ancora una ‘finestra’ per partecipare.