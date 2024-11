Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: debutta Fontana, c’è Ghiotto

Leggi su Oasport.it

Ad una decina di giorni dall’inizio ufficiale delladel2024-2025 di, l’Italia ha ufficializzato le convocazioni per leduestagionali del massimo circuito che si disputeranno a Nagano (in Giappone) dal 22 al 24 novembre e a Pechino (in Cina) dal 29 novembre al 1° dicembre.Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi, ha selezionato i seguenti atleti per il doppio appuntamento asiatico in avvio didel: Arianna, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher, Laura Peveri, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti ed Alessio Trentini.Debutto assoluto nel circuito maggiore su pista lunga per la leggenda dello short track, che ha fatto intravedere un buon potenziale anche in questa disciplina nelle gare pre-stagionali degli ultimi mesi.