Veronasera.it - Speak and Spritz / American idiot / Aperitivo linguistico

Leggi su Veronasera.it

Nuovo appuntamento con l’and, questa volta a tema, per celebrare il meglio (e il peggio) degli States. Divertiti con board games e attività in lingua inglese, questa volta con qualche twist a tema! Chiacchiera in lingua con i partecipanti e.