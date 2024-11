Liberoquotidiano.it - Spagna, allerta rossa a Malaga e Tarragona per la Dana: strade deserte e attività chiuse

L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha messo inoggi le province die diper una nuovache sta colpendo ladopo quella di fine ottobre che ha causato oltre 220 vittime. Ale scuole, i centri commerciali, le università e i negozi sono chiusi, lesono monitorate da decine di pattuglie. Nel sud della città in particolare si prevedono quantità di pioggia pari a 180 litri per metro quadro in 12 ore. Scuoleanche nella provincia didove diversi comuni hanno chiesto ai funzionari pubblici di lavorare da casa.