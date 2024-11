Inter-news.it - Sohm al connazionale Sommer: «Non vedo l’ora di sfidare l’Inter»

, centrocampista del Parma e della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa lanciando la sfida anche adel.AMBIZIOSO – Il centrocampista del Parma Simonsi esprime sul suo futuro: «Sono qui per mettermi in luce e imparare da giocatori forti come Granit Xhaka, capitano la cui leadership mi ispira. Col Parma ho appena prolungato per altri due anni e qui sono cresciuto molto, ho lavorato per meritarmi quello che sto ottenendo e ho molta fiducia in me stesso. È una città tranquilla in cui i tifosi ti lasciano “in pace”. Il cibo è ottimo ma da professionista riesco a resistere alle tante tentazioni».e la voglia di grandi sfide: Inter e Milan avvisateVOGLIA DI GRANDI SFIDE – Poiparla delle grandi sfide che dovrà fare il Parma, lanciando anche un avviso al suoYann: «I trofei sono presenti allo stadio e sappiamo bene quanto sia importante il passato della società.