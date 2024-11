Fanpage.it - Slime venduto online richiamato per rischio chimico, Boro oltre 5 volte il limite: pericoloso per i bimbi

Leggi su Fanpage.it

Looggetto del richiamo era commercializzatoanche in Italia con denominazione “melma di miele” ein vasetti in plastica trasparente da 200ml con all’interno un’ape in plastica.