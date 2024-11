Oasport.it - Sinner si qualifica se… Le combinazioni e cosa succede se finisce a pari merito con Medvedev e Fritz

Situazione sempre più intricata in vista dell’ultima giornata del gruppo Ilie Nastase alle ATP Finals di Torino 2024. Dopo due turni di round robin, Jannikè imbattuto e guida la classifica del girone davanti a Taylore Daniil, entrambi con all’attivo un successo, mentre Alex De Minaur è in fondo alla graduatoria con due ko e nessuna affermazione.In realtà però nessun verdetto è stato ancora emesso e tutto è ancora possibile, tra cui anche lazione in semifinale di De Minaur e l’eliminazione di. Questi due scenari sono oggettivamente i più complicati, ma nulla è impossibile nel tennis soprattutto quando scendono in campo giocatori di altissimo livello internazionale e inseriti nella top10 del ranking.Domani andrà in scena-De Minaur e poi in serata, con l’azzurro che potrebbe festeggiare il pass per la fase a eliminazione diretta ancor prima di giocare.