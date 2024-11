Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “GEA 4. DOVE SCORRE L’ACQUA”

Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, in veste completamente nuova ispirata all’universo manga, del quarto atteso volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 4..Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!In questo volume, il nostro Baluardo preferito si trova alle prese con un incontro/ scontro con il veterano Clive, ex addestratore di torturatori alla Casa de las Américas, consumato dall’alcol e dai rimorsi.