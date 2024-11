Anteprima24.it - Sequestrati pomodorini del piennolo contraffatti

Tempo di lettura: < 1 minutoTrentacinque chili didelsono statidai militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Ottaviano Il sequestro è scattato In seguito ad un controllo effettuato presso una ditta di Sant’Anastasia, la cui titolare, pur non essendo iscritta al circuito dell’organismo di controllo agroqualità, né al consorzio di tutela del rinomato prodotto vesuviano usurpava della denominazione di origine protetta. I Carabinieri Forestali dopo accurati controlli hanno rinvenuto circa 6 scatole di cartone per confezione, recanti la dicitura “Pomodorino del”, con all’internofreschi già confezionati, 400 etichette riportanti la dicitura “Pomodorino del” ed altri grappoli difreschi muniti di etichetta con la stessa dicitura, per un totale di circa 35 Kg di prodotti pronti per essere commercializzati con falsa etichettatura, tutti posti in sequestro dai militari.