Brindisireport.it - Senologia Brindisi: al via la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo

Leggi su Brindisireport.it

- L’obiettivo è raccogliere 40.000 euro per l'acquisto di unall'avanguardia da donare all'ambulatorio didi via Dalmazia. Questa iniziativa, avviata nel mese di febbraio dalla Fondazione Tonino Di Giulio, è patrocinata dalla città die realizzata in.