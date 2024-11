Quotidiano.net - Sea Watch a Musk, bulli antidemocratici non ci intimidiscono

"Non ci facciamo intimidire dache minacciano chi rispetta i diritti umani, giudici o Ong. Ci chiama criminali. Il nostro unico 'crimine' è testimoniare le brutali politiche in mare, come l'omissione di soccorso del 2 settembre, costata la vita a 21 persone". Lo scrive su X SeaItalia replicando alle parole di ieri del patron di Tesla che ha definito l'Ong un'"organizzazione criminale".