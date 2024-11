Casertanews.it - Scuola chiusa dal sindaco per gli interventi alla pubblica illuminazione

Leggi su Casertanews.it

Stop forzato per le attività didattiche dellasecondaria di primo grado a indirizzo musicale "M. Stanzione". Nella giornata di oggi (13 novembre), le lezioni per le classi ospitate al civico 31 di via Petrarca sono sospese, così come l’attività degli uffici di segreteria e presidenza. La.