Ilpiacenza.it - Scontro tra due tir in autostrada, due feriti

Leggi su Ilpiacenza.it

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 13 novembre in A21 al chilometro 169 fra i caselli di Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Qui, per cause al vaglio della polstrada di Alessandria Ovest, si sono scontrati due tir. Gli autisti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Piacenza: hanno riportato lievi.