Scappati da Berlino capitali per 650 miliardi

Il 40% del deflusso, iniziato nel 2010, coincide con il governo Scholz. Senza investimenti in patria, infatti, gli avanzi commerciali non bastano per crescere. Nemmeno all’Ue, che deve puntare sul mercato interno. Ecco perché i dazi potrebbero non far male.Il cancelliere prepara le valigie. La Cdu favorita alle urne, ma resta l’incognita alleanza. Lo speciale contiene due articoli.