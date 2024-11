Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Conti vuole aumentare il numero di Big in gara

Il Festival divive la sua fase più delicata e importante: la scelta dei Big in, quindi delle canzoni che sanciranno la riuscita musicale o meno della kermesse. Il regolamento prevede 24 cantanti, ma Carlonon esclude diildi partecipanti:Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte . finora ho sentito 200 canzoniha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival a Chi. Come chi l’ha preceduto, la lista non sarà definitiva fino all’ultimo, finché non arriverà il momento dell’annuncio, previsto lunedì 2 dicembre al TG1 delle 20.sogna Ferro e ‘riapre’ a BlancoAncora un paio di settimane, dunque, per definire il gruppo di Big.