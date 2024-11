Napolitoday.it - San Giuseppe Moscati: sabato 16 celebrazioni al Gesù Nuovo

Leggi su Napolitoday.it

Napoli celebra il medico Santo nel giorno della sua festa: questo, 16 novembre, la mattina. celebrazione eucaristica nella Basilica del, in piazza del, in onore di san. L'evento a partire dalle ore 10.15 sarà trasmesso in diretta da Canale 21 "per.