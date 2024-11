Lanazione.it - Sabato 30 novembre torna l’appuntamento con il concorso “Le vie dell’olio sono infinite”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 132024 –30con il“Le vie”, giunto alla XVIII edizione e dedicato all’olio EVO del territorio comunale. Per le aziende del settore, ma anche per i coltivatori amatoriali, sarà di nuovo occasione per promuovere un prodotto che da sempre contraddistingue, più di ogni altro, la nostra tradizione. L’olio infatti è senza ombra di dubbio una delle eccellenze del territorio di Cavriglia. Basti pensare ai prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti dall’ “Oro verde cavrigliese” nel corso degli anni, dalle rassegne internazionali alle guide slow food. La selezione sarà effettuata da una commissione composta da assaggiatori iscritti all’AICOO (Associazione italiana conoscere l’olio di oliva). Si conferma, per il terzo anno consecutivo, la sezione “CaVigna 2024” dedicata al miglior vino rosso del comune di Cavriglia, ilenologico del rosso cavrigliese, che sarà riservato a tutte le aziende del territorio comunale con vini appartenenti a tutte le categorie di vino rosso, per le annate dal 2015 al 2023, qualsiasi siano la tipologia di vitigno e la vinificazione.