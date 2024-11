Oasport.it - Rugby, Italia: attenta alla Georgia! Un precedente doloroso e dove giocano i nostri avversari

Seconda partita per l’delin questo novembre dei test match e dopo il pesante ko subito contro l’Argentina a Genova arriva la. Un’a sulla carta più che battibile per gli azzurri, ma che devono stare attenti per evitare sorprese.La storia ovale dellaè relativamente recente, con la nazionale che è nata dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e, dunque, non sono tanti i precedenti trani. Il primo match risale al 1998, con l’che si impose 31-14, ma soffrendo tutto il primo tempo prima di scappare via. Nel 2003 arriva la rivincita e bis azzurro che si impone 31 a 22, ma ancora una volta soffrendo quasi fino allo scadere.Le due formazioni si sono affrontate più recentemente nel 2018, a Firenze, quando l’trovò la terza vittoria consecutiva imponendosi 28-17.