Baritoday.it - Rotatoria di accesso alla zona 'Nuova San Paolo', cantiere al via nel 2026: "In corso la redazione del progetto"

Leggi su Baritoday.it

L’assessoreCura del territorio Domenico Scaramuzzi ha partecipato ieri ai lavori del Consiglio del Municipio III di Bari per illustrare l’iter previsto per la realizzazione delladial quartiere Sanlungo la ex Strada Provinciale 54. L’assessore Scaramuzzi ha.