Ilfattoquotidiano.it - Romagna Tropicale, il doc che racconta le città alluvionate tra mala gestione del territorio e consumo di suolo: il trailer

è un film-documentario d’autore del regista francese Pascal Bernhardt che indaga sui disastri del cambiamento climatico in Emilia. Sarà presentato in un evento speciale organizzato dalla Cineteca di Bologna in occasione della 30esima edizione del Festival degli esordi Visioni Italiane questa sera, il 13 Novembre 2024 alle ore 20.30 nella sala del Cinema Modernissimo di Bologna, in collaborazione con Greenpeace Bologna. Il documentario, opera prima del regista francese, ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come i premi al Berlin Indie Film Festival e al New York Monthly Film Festival.è un viaggio attraverso terre,e vite colpite dal catastrofico evento avvenuto tra il 16 e il 17 maggio 2023 in gran parte della: un’alluvione di 36 ore che ha riversato sul250 milioni di metri cubi d’acqua provocando l’esondazione di 23 fiumi e torrenti e migliaia di frane in 100 diversi comuni romagnoli.