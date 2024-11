.com - Roma, si allontana Montella. La Turchia: “Resta con noi”

Leggi su .com

(Adnkronos) –Vincenzosarebbe il primo nome sulla lista dei Friedkin per essere il nuovo allenatore della. L’ex attaccante giallorosso succederebbe quindi a Ivan Juric, esonerato dopo la sconfitta con il Bologna, ma dallaarrivano secche smentite. L’Aeroplanino è attualmente il ct della Nazionale turca, con un contratto fino al 2026 e la Federazione al momento non sembra disposta a lasciarlo andare, dopo gli ottimi risultati raggiunti agli ultimi Europei. “Non esiste una cosa del genere”, ha detto al sito Fanatik.com Ceyhun Kazanci, membro del consiglio direttivo della Federcalcio turca e responsabile per le squadre nazionali, “abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Sarà con noi fino alla fine”., si