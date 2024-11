Roma perquisizioni in Campidoglio | indagini anche su fondi Giubileo

Leggi su .com

(Adnkronos) – Una serie disono in corso da parte della Guardia di finanza,in, nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura diper corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. La vicenda che vede tra gli indagatifunzionari del .L'articoloinsuproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.