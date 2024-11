Calciomercato.it - Roma, parte l’era Ranieri: atteso a Fiumicino | FOTO CM.IT

L’allenatore sta tornando in Italia dopo il viaggio a Londra per incontrare i Friedkin: si attende l’annuncioClaudioè pronto ad iniziare la sua nuova avventura da allenatore della. Il tecnico siederà per la terza volta in carriera sulla panchina giallorossa e dovrà provare a rilanciare una squadra che sta vivendo una crisi profonda.nella CapitaleCM.IT – Calciomercato.it“Una bella gatta da pelare? Mi hanno chiamato per questo” le sue parole allanza da Londra per far rientro in Italia. Ora lo sbarco a, accolto da un centinaio di tifosi che stanno aspettando l’arrivo del suo aereo. Contratto di sei mesi per il tecnico di Testaccio che domani dirigerà il primo allenamento e debutterà tra due domenica contro il Napoli al Maradona.