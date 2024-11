.com - Roma, Friedkin e Ranieri cercano l’intesa: non è scontato l’accordo

(Adnkronos) –Dan e Ryane Claudiodevono trovare un’intesa che non è scontata. Per arrivare a un accordo sulla guida tecnica dellaservono condizioni che devono garantire entrambe le parti. Secondo quanto risulta all’Adnkronos,è pronto ad accettare una soluzione che ponga le basi per una ricostruzione che abbia una prospettiva. Il ruolo che pensa sia più utile non è quello di un semplice ‘traghettatore’, anche perché considera il potenziamento della società e dell’intera area tecnica una priorità assoluta.vuole vederci più chiaro anche sulle reali ragioni che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi e sulle reali ragioni che impedirebbero un ritorno di un allenatore che ha firmato un contratto triennale. In ballo non c’è solo la panchina dellafino a giugno ma c’è un futuro con un chiaro impegno dirigenziale e un livello di autonomia decisionale da definire.