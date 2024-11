Ilrestodelcarlino.it - Robe dell’altro mondo al cinema-teatro Astra

Sabato alle 21 si alza il sipario sulla stagione teatrale 2024-25 deldi Bellaria Igea Marina con un’anteprima regionale: ‘(cronache di un’invasione aliena)’ della compagnia Carrozzeria Orfeo, tra le più innovative del panorama italiano. In unsegnato da crisi economica, sociale e ambientale, l’unica speranza di salvezza sembra arrivare dagli alieni, scesi sulla terra per aiutare l’uomo ad affrontare i suoi problemi. Questo è il punto di partenza di uno spettacolo visionario che trasforma la paura del ‘diverso’ in una riflessione profonda sui mali dell’epoca contemporanea. Carrozzeria Orfeo, compagnia fondata da Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, mescolae performance, superando i confini tra generi. In ‘’, la drammaturgia di Gabriele Di Luca, accompagnata dalla musica e dalla co-regia di Massimiliano Setti, si arricchisce delle illustrazioni animate de Le Canaglie, collettivo fondato da Federico Bassi e Giacomo Trivellini.