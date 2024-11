Palermotoday.it - Regione, l'Ars approva la nota di aggiornamento al Defr 2025-27

Leggi su Palermotoday.it

to dall'Assemblea regionale siciliana l'Ordine del giorno agganciato alladial-2027, presentata dal governo. In aula era presente l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, che ha illustrato il documento ai deputati.Critiche dall'opposizione. "Per il.