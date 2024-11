Bolognatoday.it - Regionali. Interviste, programmi, liste: la guida completa al voto

Leggi su Bolognatoday.it

Alle prossime elezioniin Emilia Romagna saranno circa 3,6 milioni i cittadini chiamati alle urne per rinnovare la presidenza della Regione e l’Assemblea legislativa. A Bologna gli aventi diritto alsono 396.095 uomini e 420.425 donne, in 445 sezioni, 8 delle quali ospedaliere, per.