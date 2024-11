Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, sedicenne colpisce infermiere con un pugno al volto

, 13 novembre 2024 – E’ sempre più preoccupante la situazione sicurezza nei pronto soccorso. A livello nazionale così come nella realtà reggiana. Lo dimostra quanto accaduto domenica scorsa al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in città. Qui era giunto un ragazzo di 16 anni, in forte stato di agitazione. Quando i sanitari si sono avvicinati per calmarlo, il minore ha sferrato unaldi un, procurandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Per questi motivi con l’accusa di lesioni in danno di personale medico, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne di 16 anni residente nel Reggiano. Pare che il giovane fosse in stato di agitazione in seguito ad assunzione di droghe.