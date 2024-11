Lanazione.it - Raduno a Firenze dei Lupi di Toscana

, 13 novembre 2024 – Si è tenuto aildeidi, reggimento glorioso che è interveuto per primo in città nei giorni dell’alluvione. L’evento si è tenuto alla caserma Perotti di Coverciano, che ospita il monumento ai(era nella storica caserma Gonzaga di Scandicci) dopo che negli anni passati l’amministrazione comunale disi era rifiutata di accoglierlo in una delle piazze cittadine proprio per ricordare l’impegno dei militari in quei giorni difficili. Alla Perotti si sono ritrovati gli ex appartenenti ai “di” che da anni si incontrano nella prima domenica di novembre per rendere onore ai caduti e consolidare lo spirito di corpo che ha animato e anima ancora la storica unità. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi appartenenti all’Associazione, che hanno commemorato i fatti d’arme dell’ottobre 1915 durante i quali il 78° Reggimento conquistò il Monte Melino, nelle Alpi Giudicarie: per questa eroica azione, che valse ai suoi fanti l’appellativo di “”, la Bandiera di Guerra del Reparto venne insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare.