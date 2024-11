Sondriotoday.it - Quasi 200 mila euro ai vigili del fuoco volontari della provincia di Sondrio

Leggi su Sondriotoday.it

Due milioni distanziati dalla Regione per supportare il personale dei distaccamentideidelpresenti in Lombardia. È il risultato del bando, che si è appena concluso, rivolto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Associazioni di.