"Preside a scuola per le Olimpiadi"

"Una dirigenza stabile all’Istituto superiore Alberti sarebbe più che mai necessaria, anche in vista delle ormai prossimeinvernali: l’Istituto, che vede al suo interno anche un plesso con l’Indirizzo professionale alberghiero, proprio in questa occasione potrebbe fare la differenza. Già da diversi anni i docenti e gli studenti curano il servizio di catering che riguarda le gare di Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgono sulla mitica pista Stelvio". Anche questa considerazione rientra tra i motivi per cui è stata lanciata la petizione per il reintegro delBruno Spechenhauser (foto) che, riconfermato a capo dell’Alberti nel luglio scorso per i prossimi tre anni, è stato sospeso dal servizio dall’Ufficio scolastico regionale in attesa degli esiti del procedimento giudiziario che lo vede coinvolto insieme ad altri dirigenti della provincia e che aveva portato all’arresto dell’ex provveditore di Sondrio Fabio Molinari accusato di concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d’asta.