Ilgiorno.it - Premio Paladini a Cattaneo e Aiosa

Si è tenuta presso la Scuola Militare Teuliè la cerimonia di consegna deldelle Memorie 2024, il riconoscimento assegnato a coloro che si sono distinti per l’impegno nella preservazione della memoria storica e sociale. Organizzato dall’Osservatorio Metropolitano di Milano, in collaborazione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e l’Associazione Nazionale delle Voloire, ilrappresenta un tributo alle personalità che hanno dedicato la propria vita alla valorizzazione della memoria collettiva. Tra i premiati di quest’anno spiccano il Generale di Corpo d’Armata Rosario, e l’anatomopatologa Cristina, premiata per il suo contributo umanitario all’identificazione delle vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013.