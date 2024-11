Lanazione.it - Prato, arriva l'ultimo incontro sulla prevenzione della violenza in famiglia

, 13 novembre 2024 - Si chiude venerdì 15 novembre alle 18 a PrismaLab il ciclo di incontri dal titolo "Dal sentire all’agire", organizzato dalla Biblioteca Lazzerini. Cinque incontri teorico-esperienziali a ingresso gratuito a cura di Agape Crescere insieme con operatori esperti - avvocati, medici, psicologi, mediatori familiari, counselors - per offrire alle famiglie alcuni strumenti per affrontare al meglio i momenti di crisi: le fasi di crescita e di trasformazione nella vita individuale, di coppia e familiare. La mediazione familiare e laè il titolo di questoche sarà condotto da Manuela Fogliazza, pedagogista, mediatore familiare del Centro per le famiglie di Forlì e consulente educativo perinatale. Ingresso libero e gratuito.