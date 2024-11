Fanpage.it - “Posso baciare il neonato?”: la risposta della madre è una vera lezione di genitorialità

Una mamma americana ha negato allail permesso dila bambina appena nata, una misura precauzionale per evitare contagi e malattie durante le prime settimane si vita. Il videoscena si è rapidamente trasformato in un messaggio sull'importanza di stabilire fin da subito i confini da non varcare: "Le regole servono per proteggere i propri figli e il mio ruolo di genitore".