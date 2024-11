Teleclubitalia.it - “Pizzo” per gli stipendi ai carcerati, 3 arresti ad Afragola

Leggi su Teleclubitalia.it

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Tre persone sono state arrestate con l’accusa di tentata estorsione in concorso, aggravata dall’uso del metodo mafioso.per gliai, 3adSecondo .L'articolo “” per gliai, 3adTeleclubitalia.