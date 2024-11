Sbircialanotizia.it - Pensioni, Fava (Inps): “Patto con imprese, vi aiutiamo se assumete”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ci sono "presupposti per aumento strutturale occupazione" In Italia "se vogliamo arrivare ad un sistemastico sostenibile, c'è un'unica vera ricetta, l'aumento della base occupazionale, che vuol dire un nuovocon le: noi, lo Stato, ci siamo e vi, nei limiti in cuie date migliori stipendi, coerentemente con la produttività". .