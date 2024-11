Oasport.it - Pattinaggio artistico: tanti italiani iscritti alla Golden Spin di Zagabria. Ma c’è la variante Grand Prix…

Tra poco meno di un mese si disputerà ala2024, ultimo appuntamento del circuito ISU Challenger Series diche, tradizionalmente, si svolge in contemporanea con le Finali delPrix. Anche quest’anno non fa eccezione, considerando le date prescelte che andranno dal 4 al 7 dicembre, esattamente in concomitanza con l’evento di prima fascia previsto a Grenoble (Francia).Proprio per questo motivo sono da prendere con le pinze le iscrizioni, pubblicate nella giornata di oggi dall’International Skating Union. Appare evidente infatti che per molti concorrenti,compresi (presenti in tutte le specialità ad eccezione della danza), si dovrà attendere l’esito della rassegna itinerante per capire su quale ghiaccio dovranno concorrere a dicembre. Nei maschi ad esempio è prevista la partecipazione di Daniel Grassl, atleta che si giocherà l’ingresso in finale questo fine settimana in occasione del Finlandia Trophy.