Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.45/2024

9 Only Murders in the Building Alla quarta stagione il ritornello è sempre lo stesso ma il trio di protagonisti (Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin in compagnia di personaggi come Meryl Streep), unito a delle finezze di scrittura, tiene ancora il livello alto e fa sì che la brillante serie di Disney+ abbia ancora spinta propulsiva.TVn.45/Davide Maggio.