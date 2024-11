Quotidiano.net - Open-es, puntando su 8 temi Esg +34% potenziale di competitività

Dal cambiamento climatico ai diritti umani e all'inclusione, dalla salute e sicurezza all'efficienza energetica e all'economia circolare, per arrivare fino alle catene del valore e alla misurazione di impatti, rischi e opportunità. Queste otto priorità Esg chiave per la sostenibilità possono portare a un aumento del 34% deldidelle aziende. È questo il risultato principale di un'indagine sulle imprese dell'alleanza-es, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud nel 2021, presentato all'evento 'Ostiense Next: ecosistema di innovazione'.-es offre soluzioni per la transizione ecologica attraverso una piattaforma digitale gratuita. Con 26 mila imprese aderenti "la community è raddoppiata" e l'ingresso recente, all'interno dei partner, di Cdp-Cassa depositi e prestiti e di Sace vuole testimoniare un ulteriore passo di natura istituzionale che vogliamo portare avanti", ha dichiarato il program manager di-es, Stefano Fasani.