Trentotoday.it - Offese, minacce e non solo: la caserma finisce nel caos

Leggi su Trentotoday.it

e l’impiego dei militari per dei lavori di manovalanza: sono le accuse mosse nei confronti di un sottufficiale in quel del Villaggio Alpino “Tempesti” di Corvara in Badia, al punto che l’Esercito ha avviato un’indagine interna sui presunti illeciti.Il quotidiano La Repubblica.