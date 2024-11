Veneziatoday.it - Nuove generazioni veneziane ingegnose: al via "Arte Ingegneria Energia"

Leggi su Veneziatoday.it

Giovedì 14 novembre prende il via il progettoper l’educazione alla sostenibilità e per far emergere la genialità delle. La proposta è rivolta alle scuole medie del territorio metropolitano veneziano. Le scuole si cimenteranno nella produzione di opere.